Hannover (www.anleihencheck.de) - Die nun langsam endende Sommerpause bot für Emittenten ein solides Marktumfeld, was seit Mitte Juni zu einem soliden Neuemissionsaufkommen führte, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.In den letzten Wochen habe sich die Situation an den türkischen Finanzmärkten zugespitzt und nun auch die Märkte in Europa im Griff. Insbesondere das Ausbleiben vertrauensbildender Maßnahmen seitens der türkischen Regierung habe belastet und so hätten sich die Risikoaufschläge deutlich ausgeweitet. Vor allem Banken mit einem Engagement in der Türkei (UniCredit, BBVA) hätten im iTraxx Senior Financial im Wochenvergleich zu den Verlierern des Index gehört. Gestern Vormittag habe der iTraxx Senior Financial um 88 Bp gehandelt. ...

