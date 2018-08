Kanadischer VPI heute im Fokus der Anleger Vorläufige Werte der Uni-Michigan für August Baker Hughes-Bericht zu den US-Ölbohrungen

Am Freitag werden sich die Anleger vermutlich auf die kanadischen Inflationsdaten (VPI) konzentrieren. Am Abend könnten CAD-Händler außerdem dem Bericht von Baker Hughes zu den US-Ölbohrungen Aufmerksamkeit schenken. Am Vormittag erhalten wir die endgültigen Inflationswerte aus der Eurozone für Juli, allerdings dürften diese bei der Gemeinschaftswährung keine großen Marktbewegungen auslösen. 14:30 Uhr | Kanada, Inflation: Aus der charttechnischen Perspektive hat der CAD im D1-Chart ein recht entscheidendes Niveau erreicht (siehe unteren Chart). Daher könnte der heutige Handelstag für die zukünftige Kursentwicklung entscheidend sein. Was die NAFTA-Verhandlungen betrifft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...