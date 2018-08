Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen und erneuter Anhebung der Unternehmensziele von 180 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe sich in seiner Ansicht bestätigt, dass das dynamische Wachstum des Zahlungsabwicklers noch weitaus länger anhalten dürfte, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen, was auch seine positive Sicht auf die Vielfalt an Partnerschaften wiederspiegele./ajx/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060