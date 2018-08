Seit über 30 Jahren kümmert sich die Firma Ried Blitzschutz um den sicheren Schutz für private, gewerbliche und öffentliche Gebäude, elektrische und elektronische Anlagen - vornehmlich in der Region Mittelhessen, auf Kundenwunsch aber auch bundesweit bzw. international. Was als Ein-Mann-Betrieb in Bad Camberg begann, hat sich bis heute zu einem Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern entwickelt. »Wir wickeln ca. 1000 Projekte im Jahr ab, alle individuell zugeschnitten auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden«, erklärt Geschäftsinhaber Holger Ried. »Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, ausschließlich hochwertige innovative Produkte einzusetzen.«

So kommt es auch, dass der Inhaber seit Anbeginn der Geschäftstätigkeit auch auf hochwertiges Werkzeug setzt. »Meine erste eigene Hilti war eine TE 17, die ich leider irgendwann weitergereicht habe«, erinnert sich Ried. »Ich bin mir sicher, der Bohrhammer läuft immer noch.« Über die Jahre kamen viele weitere Geräte hinzu, auch von anderen Herstellern: »Der Gerätepark wurde immer größer, unübersichtlicher und aufwendiger in der Verwaltung«, so Ried. »Deshalb haben wir zunächst die digitale Betriebsmittelverwaltung Ontrack von Hilti eingeführt. Dieses hat uns schnell aufgezeigt, dass wir in einigen Bereichen noch Optimierungspotenzial haben, um noch effizienter arbeiten zu können.«

Umstellung auf Flottenmanagement

Nach einer detaillierten Analyse des Gerätebestands gemeinsam mit Experten ...

