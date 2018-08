flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen zum Wochenende überwiegend mit Zugewinnen. Die Ausnahmen machten die Leitindizes der Börsen in Shanghai und Shenzen, die einmal mehr abrutschten. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit uneinheitlich mit leicht positiver Tendenz. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.242,06 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex erholte sich am Donnerstag von den starken Abgaben des Vortages und schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 12.237,17 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 27. Juli 2018 bei 12.886,83 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. August 2018 bei 12.120,65 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.300/12.413/12.503 und 12.594 Punkten. Die Unterstützungen wären bei 12.121 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.939/11.826 und 11.646 Punkten in Betracht zu ziehen.

