Die IBC Solar AG hat als Projektentwicklerin einen 1.500-Volt-Solarpark mit 750 kWp Leistung für die SMA Solar Technology AG errichtet und in Betrieb genommen. Das Projekt im hessischen Niestetal befindet sich in unmittelbarer Nähe der SMA Produktionsstätte am Sandershäuser Berg. Für IBC ist es das erste Projekt in Deutschland, bei dem die DC-Spannung bei 1.500 Volt liegt und String-Wechselrichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...