Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert mit dem frühen europäischen Handel leicht im Verlust im Bereich der 96,50/60. Dollar Index hat Risikotrends und Daten im Blick Der Index befindet sich den 2. Tag in Folge in einer Abwärtskorrektur, nach dem das neue 2018 Hoch in dieser Woche im Bereich ...

