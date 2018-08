Unterföhring (ots) - Erfolgreiche Factual-Premiere am Donnerstag bei kabel eins: Die erste Folge der neuen Sozial-Doku-Reihe "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" erreichte am Donnerstagabend sehr gute 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. "Achtung Kontrolle Spezial" legte im Anschluss auf starke 6,7 Prozent Marktanteil zu (Z. 14-49 J.). In der zweiten Folge von "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" (23.8.2018, 20:15 Uhr) wird Kioskbesitzerin Birgit aus Duisburg ("Birgits Büdchen") unter anderem Opfer eines Raubüberfalls.



"Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel", immer donnerstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 17.08.2018 (vorläufig gewichtet)



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Barbara Stefaner/Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1128/-1127 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com / Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com www.presse.kabeleins.de



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2