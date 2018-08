Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

gute Nachrichten für alle passiven Anleger, und die, die es noch werden wollen. Waren bisher Fondsgebühren von ein bis zwei Prozent pro Jahr plus Ausgabeaufschlag bisher ein echter Renditefresser, haben Indexfonds mit nahezu Null Gebühren auch die klassischen Fonds unter Druck gesetzt.

So bietet Fidelity in den USA jetzt erstmals Fonds ohne Gebühren an. Damit wird diese Anlageklasse attraktiver. Ich hoffe, dass das ein weiterer Baustein bei uns Deutschen zum Überdenken unserer Aktienphobie ist. Sie als aktive Anleger wissen ohnehin die Vorzüge ...

