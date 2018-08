Zürich (www.aktiencheck.de) - Seitdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Juli an der Widerstandsmarke bei 12.885 Punkten nach unten abdrehte, dominieren wieder die Bären, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Ihnen seien in der Vorwoche mit dem Bruch der Unterstützungen bei 12.640 und 12.503 Punkten die ersten Verkaufssignale gelungen, die in dieser Woche ihre volle Wirkung entfaltet hätten: In einer geradlinigen Verkaufswelle sei der Index unter die Haltemarken bei 12.390 und 12.256 Punkten eingebrochen und habe daraufhin am Mittwoch fast schon die wichtige Unterstützung bei 12.104 Punkten erreicht. ...

