TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einer volatilen Börsenwoche mit Abgaben haben sich die Handelsplätze in Asien am Freitag zur Abwechslung mehrheitlich im Plus präsentiert - die Ausnahme bildete China. Die positive Marktreaktion in Europa und den USA auf die Stabilisierung in der Türkei-Krise, nachdem das Emirat Katar der Türkei mit Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zur Seite gesprungen war, und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit hellten auch die Stimmung an den asiatischen Börsen auf.

Allerdings sprachen Händler lediglich von einem Durchschnaufen, die beiden Krisen seien keineswegs ausgestanden. Zudem verwiesen Marktteilnehmer auf die Lehren der vergangenen Tage: Die Börsen in Asien drehten mitunter sehr zügig und zeigen sich deutlich volatiler als andere Aktienhandelsplätze.

China hinkt mal wieder hinterher

Im positiven Umfeld hinkten lediglich die Börsen auf dem chinesischen Festland hinterher, der Schanghai-Composite verlor 1,3 Prozent auf 2.669 Punkte und schloss damit auf dem tiefsten Niveau seit Oktober 2014. Der Leitindex verbuchte zugleich den fünften Abschlag in Folge. Shenzhen meldete Verluste von 1,7 Prozent und das Börsenbarometer für Start-Ups, ChiNext, schloss 2 Prozent niedriger.

Belastet wurden die Börsen vom Gesundheitssektor, nachdem sich die Regierung den Impfstoffsektor vorgenommen hatte. Jüngst hatte ein Skandal um unwirksame Impfstoffe für Aufregung und Empörung gesorgt. Annähernd 40 Titel schlossen über 5 Prozent tiefer. Im Zentrum des Skandals stand Changsheng, deren Aktien in den vergangenen fünf Wochen um 80 Prozent gefallen waren - jeweils nur vom Tageslimit gebremst.

In China zeigte sich am Freitag weiter der negative Einfluss des Handelskonflikts mit den USA. Zuletzt hatten Wirtschaftsdaten immer wieder eine spürbare Verlangsamung des Wachstums gezeigt. Aktuelle Daten offenbarten zudem, dass neben Südafrika China den Löwenanteil bei aus Schwellenländern abgezogenem Kapital im Zuge der Türkeikrise zu schultern hatte. Der Kapitalabfluss aus diesen beiden Ländern machte über zwei Drittel der in der Woche zum 15. August insgesamt abgezogenen Gelder aus.

Auch in Taiwan war dieser Effekt zu spüren gewesen, die Börse in Taipeh wies Wochenverluste von 2,7 Prozent aus und damit die höchsten seit sechs Monaten. Zum Wochenschluss gewann der Taiex 0,1 Prozent.

In Tokio stieg der Nikkei-225 dagegen um 0,4 Prozent auf 22.270 Punkte. Zu den Gewinnern am Markt zählten die Bereiche Präzisionswerkzeuge, Metallverarbeitung und Transport. Allerdings waren die Umsätze ungewöhnlich gering. Das Volumen war das drittniedrigste des Jahres. Gegen Ende der Sitzung legte der Yen etwas zu und drückte den Aktienmarkt damit unter die Tageshochs. Der US-Dollar fiel auf zuletzt 110,72 Yen nach Wechselkursen in der Spitze über 111 Yen.

In Südkorea legte der Kospi in Seoul um 0,3 Prozent zu. Aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigten eine nachlassende Dynamik bei der Schaffung von Industriearbeitsplätzen. Volkswirte sprachen von einer schwächeren Geschäftslage, aber auch von Restrukturierungen in der Automobil- und Schiffsbauindustrie. Die Arbeitslosigkeit nahm insgesamt leicht zu.

In Australien beendete der S&P/ASX-200 die Sitzung gut behauptet. Dies reichte aber, um auf ein weiteres Zehneinhalbjahreshoch zu klettern. Der australische Notenbankgouverneur Philip Lowe hatte vor einer steigenden US-Inflation gewarnt. Er hielt es für problematisch, dass die Fiskalpolitik in den USA die Wirtschaft weiter stütze, während diese bereits boome. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik schneller straffe. Die Märkte seien darauf nicht vorbereitet.

Unter den Einzelwerten erholten sich Tencent in Hongkong nach ihrer fünftägigen Talfahrt um 3,6 Prozent. Der Wochenverlust betrug aber noch immer rund 10 Prozent. Der Technologieriese hatte schwache Geschäftszahlen vorgelegt und kämpft zudem mit Rückschlägen in der Videospielesparte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.339,20 +0,17% +4,52% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.270,38 +0,35% -2,17% 08:00 Kospi (Seoul) 2.247,05 +0,28% -8,93% 08:00 Schanghai-Comp. 2.669,10 -1,33% -19,31% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.208,95 +0,40% -8,75% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.691,99 +0,08% +0,46% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.206,25 -0,18% -4,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.783,44 +0,35% -0,60% 11:00 BSE (Mumbai) 37.959,15 +0,78% +12,26% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 9:43h % YTD EUR/USD 1,1416 +0,3% 1,1375 1,1371 -5,0% EUR/JPY 126,36 +0,1% 126,19 126,02 -6,6% EUR/GBP 0,8968 +0,3% 0,8945 0,8945 +0,9% GBP/USD 1,2728 +0,1% 1,2717 1,2710 -5,9% USD/JPY 110,71 -0,2% 110,94 110,85 -1,7% USD/KRW 1123,83 -0,3% 1127,29 1131,34 +5,3% USD/CNY 6,8816 -0,0% 6,8825 6,9092 +5,8% USD/CNH 6,8608 -0,0% 6,8637 6,9019 +5,3% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8497 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7285 +0,3% 0,7261 0,7263 -6,8% NZD/USD 0,6607 +0,3% 0,6588 0,6581 -6,9% Bitcoin BTC/USD 6.495,69 +3,0% 6.304,51 6.419,00 -52,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,66 65,46 +0,3% 0,20 +11,2% Brent/ICE 71,71 71,43 +0,4% 0,28 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.178,50 1.174,19 +0,4% +4,32 -9,5% Silber (Spot) 14,74 14,66 +0,5% +0,08 -13,0% Platin (Spot) 784,75 779,75 +0,6% +5,00 -15,6% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,4% +0,01 -21,3% ===

