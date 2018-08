Während Deutschland über eine Immobilienblase diskutiert, greifen zunehmend internationale Investoren zu. Eine dänische Pensionskasse kauft 3700 Wohnungen im Paket. Sie glaubt an weiter steigende Preise - und Mieten.

Vielleicht braucht es etwas Distanz, um Chancen und Risiken richtig einzuschätzen. Wenn das so ist, dann steht der deutsche Immobilienmarkt auch nach zehn Jahren mit steigenden Kaufpreisen und Mieten vor weiteren Zuwächsen. Zunehmend würden am deutschen Wohninvestmentmarkt ausländische Käufer aktiv, hat der Immobiliendienstleister Savills beobachtet. Ihr Anteil sei in den vergangenen 12 Monaten gemessen am Transaktionsvolumen auf 27 Prozent gestiegen, während er im Schnitt der vergangenen fünf Jahre nur 20 Prozent betragen habe. Vor allem Investoren aus dem europäischen Ausland interessierten sich für Wohnungen in Deutschland.

Die dänische Pensionskasse PFA - ein kommerzieller Anbieter mit einer Bilanzsumme von knapp 80 Milliarden Euro - gab nun den Kauf von gleich 3700 Wohnungen an 15 deutschen Standorten bekannt. Netto gab PFA für das Wohnungsportfolio mit 247.300 Quadratmetern und einer Gewerbeimmobilie rund 900 Millionen Euro aus. Verkäufer ist Industria Wohnen, eine Tochter der Degussa Bank. Sie hatte 2010 begonnen, das Portfolio aufzubauen. Der Schwerpunkt des Wohnungsportfolios liegt in München und Berlin, also Standorten, die sich in den vergangenen Jahren bereits besonders stark verteuert haben.

PFA glaubt dennoch an weitere ...

