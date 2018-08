Die türkische Lira hat sich stabilisiert. Doch das ist wohl nur eine kurze Verschnaufpause. Der Ausverkauf bei Schwellenland-Aktien geht ungebrochen weiter.

Die Bilder des schweißgebadeten türkischen Finanzministers Berat Albayrak sind um die Welt gegangen - als Symbol für die Krise am Bosporus. Umso erleichterter dürfte Albayrak nun sein, dass er den Lira-Verfall am Donnerstag zumindest vorerst stoppen konnte.

Im Vergleich zum Dollar notiert die türkische Währung zumindest wieder unter der Marke von sechs Lira.

Doch der Ausverkauf bei Schwellenländer-Aktien, den die Türkei-Krise losgetreten hatte, geht weiter. Bis zum Donnerstagabend gab der Leitindex für Schwellenlandwerte, der MSCI Emerging Markets Index, um weitere 1,8 Prozent nach.

Mit einem Minus von zwischenzeitlich 3,7 Prozent war die Börse in Istanbul der größte Verlierer unter den Schwellenland-Märkten. Doch auch die Börsen in Südkorea, China, Brasilien und Chile mussten deutliche Einbußen hinnehmen.

Seit seinem Hoch zum Jahresbeginn hat der Schwellenland-Index etwa 20 Prozent verloren, was an den Finanzmärkten als Eintritt in den Bärenmarkt interpretiert wird. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit ist aus Sicht vieler Investoren hoch, dass es bei Emerging-Markets-Titeln weiter abwärts geht.

