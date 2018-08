Berlin (www.anleihencheck.de) - Und da war er wieder - der Moment, in dem Donald Trump alle überrascht, so Alexander Lokat bei der Weberbank.Nach den sich zuletzt hochschaukelnden politischen Anfeindungen zwischen den USA und der Türkei und damit verbundenen wechselseitigen Sanktionen habe Donald Trump am 10. August die nächste Karte gezogen: Er habe die bereits bestehenden Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...