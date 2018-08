FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 148 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 760 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1939 (1717) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 361 (357) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ESURE GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - TARGET 280 (220) PENCE - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 693 (682) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' (OP) - TARGET 630 (1050) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 240 (254) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 700 (900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 305 (315) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 350 (365) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 68 (72) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RBS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (280) PENCE - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 635 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GLENCORE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 300 PENCE - LIBERUM RAISES GLENCORE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 300 PENCE - MS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 590 (680) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1180 (1350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 272 (309) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 660 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'SELL'



