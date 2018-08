In der Debatte über die Öffnung des Arbeitsmarktes für gut integrierte, aber abgelehnte Asylbewerber plädiert die SPD für eine Stichtagsregelung, um Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge zu vermeiden. "Da wir ausschließlich diejenigen berücksichtigen wollen, die bereits in Deutschland leben, wäre eine Stichtagsregelung sinnvoll", sagte SPD-Fraktionsvize Eva Högl der "Welt" (Freitag). Auch die stellvertretende SPD-Chefin Manuela Schwesig befürwortete in der Zeitung eine solche Lösung. Am Donnerstag hatte sich bereits der Deutsche Landkreistag für solche Regelung ausgesprochen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Debatte unter dem Schlagwort "Spurwechsel" angestoßen. In der eigenen Partei traf er auf Skepsis, in der CSU auf Ablehnung. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will den "Spurwechsel" dagegen im geplanten Zuwanderungsgesetz verankern. "Es kann nicht sein, dass fleißige Pflegekräfte oder Handwerker aus ihren Betrieben gerissen und abgeschoben werden", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitag) zur Begründung.

SPD-Vize Schwesig sagte: "Wir schieben Leute ab, die integriert sind, die in Arbeit sind, deren Kinder längst zur Schule gehen und die sich in Vereinen engagieren." Andere Migranten, die sich nicht an die Regeln halten, würden nicht abgeschoben, kritisierte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Ähnlich äußerte sie sich auch im Sender NDR.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer mahnte in der "Welt": "Wir müssen denjenigen unter den Geduldeten, die hier ausgebildet und integrationswillig sind, ein Bleiberecht gewähren, und dafür müssen wir eine gesetzliche Übergangsregelung schaffen." Alles andere sei vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels gesamtwirtschaftlicher Unsinn./shy/DP/jha

