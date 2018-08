Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Haus ist voll! PS-Lady und Ex-Frau von Ralf Schumacher, Cora Schumacher (41), ist die zwölfte Bewohnerin bei "Promi Big Brother". Sie bezieht in der Auftaktshow am heutigen Freitag, 17. August, ab 20:15 Uhr, als letzter Promi live in SAT.1 das Haus: "Als anonymer 'Big Brother'-Zuschauer hab ich mir immer schon gedacht, dass ich da irgendwann auch mal Bock drauf haben werde. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf: Ich will einfach mal zwei Wochen Urlaub von meinem Handy haben! Das ist für mich also wie bezahlter Urlaub."



Einen Beteiligten möchte die Rennfahrerin besonders gerne kennen lernen, ob sie dazu Gelegenheit bekommt? "Ich würde unheimlich gerne wissen, wie Big Brother aussieht. Die Stimme finde ich sehr sexy! Bei seinen trockenen Ansagen habe ich mich immer richtig weggelacht."



Neben Cora Schumacher ziehen heute Abend in der Liveshow die Mutter der Nation Silvia Wollny (53) und Rosenkavalier Daniel Völz (33) ins "Promi Big Brother"-Haus ein.



Silvia Wollny: "Ich möchte schon, dass im Haus eine Ordnung herrscht und dass alles gesittet ist. Wenn ich jetzt mit mehreren in einem Raum schlafe, habe ich keinen Bock, dass neben mir welche rummachen. Da würde ich fragen, ob es denen noch gut geht!"



Daniel Völz: "Ich bin ein recht pflegeleichter Mensch und niemand, der besonders hohe Ansprüche hat oder sehr penibel ist, was bestimmte Sachen angeht. Natürlich habe ich meine eigenen Lebensvorstellungen, aber wenn man sich so einer Situation stellt, muss man auch Kompromisse eingehen. Ich bereite mich auf das Schlimmste vor und freue mich auf das Beste."



Die drei Live-Einzüge treffen im Haus auf: Internet-Phänomen Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56) und "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54).



Die kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um "Promi Big Brother" sind ab sofort unter http://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber, Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1187, -1158 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2