FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Juli 2018 mit 908.200 Fahrzeugen weltweit 10,6 Prozent mehr ausgeliefert. Besonders gut lief es für Volkswagen dabei erneut in Europa: Hier übergab der Konzern mit 408.300 Fahrzeugen nahezu ein Viertel mehr als im Vorjahr an die Kundschaft. Davon entfielen 134.800 Fahrzeuge (plus 38,3 Prozent) auf den Heimatmarkt Deutschland. Rückenwind hätten erneut Verkaufsprogramme für Autos mit Zertifizierung für den alten Emissionstest NEFZ gegeben, der per September vom wesentlich umfangreicheren Abgastest WLTP abgelöst wird.

In der Region Asien-Pazifik erlahmte das Geschäft, der Absatz wuchs gerade einmal um knapp 1 Prozent auf 335.700 Fahrzeuge. Aufgrund der Senkung der Einfuhrzölle auf Importwagen zum 1. Juli hielten sich die chinesischen Käufer auch im Juli zurück, erklärte VW. Die Auslieferungen stagnierten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn wurden in China über 2,3 Millionen Neuwagen an Kunden übergeben, ein Wachstum von 7,9 Prozent.

In Südamerika legte der Absatz vor allem dank guter Verkäufe in Brasilien um 16,5 Prozent auf 51.300 Fahrzeuge zu.

August 17, 2018 05:08 ET (09:08 GMT)

