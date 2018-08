Rotkreuz (ots) -



Geschäftsleiter Patrick Marti wird die Mobility Genossenschaft per

Ende 2018 verlassen. Der Verwaltungsrat hat mit der Suche nach einem

Nachfolger/einer Nachfolgerin begonnen.



Patrick Marti hat Mobility in den vergangenen zwei Jahren fit für

die Mobilität der Zukunft gemacht. Mit ihm an der Spitze lancierte

die Mobilitätsdienstleisterin verschiedenste Dienstleistungen und

Projekte, darunter die Mitfahrplattform «Mobility-Carpool», das

Elektroscooter-Angebot «Mobility-Scooter» sowie ein Pilotprojekt mit

selbstfahrenden Shuttles in der Stadt Zug.



Ab 2019 nimmt der 37-Jährige eine Entwicklungsmöglichkeit in der

Retail-Branche wahr, in welcher er bereits den grössten Teil seiner

Laufbahn absolviert hat. Frank Boller, Verwaltungsratspräsident von

Mobility: "Wir bedauern Patrick Martis Entscheidung sehr. Unter

seiner Führung wurden wichtige Weichen gestellt, um das Unternehmen

vom Carsharing- zum Mobilitätsanbieter zu entwickeln. Wir danken

Patrick Marti für diese hervorragende Leistung und wünschen ihm für

die Zukunft viel Erfolg." Der Verwaltungsrat wird die Nachfolge in

den kommenden Monaten sorgfältig regeln.



