(shareribs.com) Chicago 17.08.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag fester. Die Sojabohnen stiegen auf ein Wochenhoch, nachdem über eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen China und den USA berichtet wurde.Im elektronischen Handel verliert Dezember-Mais 1,5 Cents auf 3,7825 USD/Scheffel. Gestern ging es um rund ein Prozent nach oben, wobei die Erholung ...

