Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagvormittag leicht im Plus und bestätigt damit die Erholung vom Vortag. Der Leitindex SMI kann sich zudem über der Marke von 9'000 Punkten halten. Für eine etwas verbesserte Stimmung sorgen weiterhin die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit. Am Vortag hatte die chinesische Regierung angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Damit scheine eine Eskalation des Handelsstreit wieder etwas unwahrscheinlicher, meint ein Kommentator.

Neben dem Handelsstreit sei auch die die Währungskrise in der Türkei vorerst in den Hintergrund getreten, kommentiert ein Marktanalyst. Allerdings dürfte die USA den Druck auf die Türkei weiter aufrecht erhalten. Konjunkturseitig stehen am Freitag nur wenige Daten auf dem Programm, am Nachmittag dürfte vor allem die US-Konsumentenstimmung auf Beachtung stossen. Hierzulande setzt sich die Berichtssaison zum Halbjahr fort, im Fokus steht dabei der Liftbauer Schindler

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 11.00 Uhr um 0,25 Prozent auf 9'020,23 Punkte an, womit er noch minime 11 Punkte unter dem Schlussstand der Vorwoche notiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,16 Prozent auf 1'470,57 Punkte zu und ...

