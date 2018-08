Der Dax ist zum Wochenschluss nur schwer in die Gänge gekommen. Der deutsche Leitindex notierte kaum verändert bei 12.227 Punkten, der EuroStoxx50 kam ebenfalls nicht vom Fleck. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Währungskrise in der Türkei gerieten etwas in den Hintergrund. Viele Anleger trauten der Ruhe allerdings nicht und...

Den vollständigen Artikel lesen ...