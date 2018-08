-------------------------------------------------------------- Fotos & Infos Devil's Race http://ots.de/OlHKwi --------------------------------------------------------------



- Moderiert von Sophia Thomalla, mit Johannes Stuck als Experten und Ron Ringguth als Kommentator - 15 Teams á zwei Fahrer stellen sich in selbst umgebauten Fahrzeugen der teuflischen Rennstrecke - Ab 11. September 2018, dienstags um 21:15 Uhr inklusive dem großen Finale am 16. Oktober



Von der Mordschleife bis zum Pendel des Todes: Bei "Devil's Race" fighten ambitionierte Kfz-Freaks in einem Braunkohlerevier in der Lausitz in umgebauten Fahrzeugen um schnelle Rundenzeiten. Als Moderatorin führt TV-Star und Model Sophia Thomalla durch die Show, die den Kandidaten vor und nach den Rennen auf den Zahn fühlen wird. Als Experte in Sachen Auto und Motor steht ihr Johannes Stuck, Rennfahrer und Sohn des ehemaligen Formel 1-Piloten Hans-Joachim Stuck, zur Seite. Das Geschehen auf der Strecke begleitet Kommentatoren-Legende Ron Ringguth (Eurosport, "Schlag den Star").



15 Teams mit je zwei Fahrern kämpfen in fünf Vorläufen um die schnellste Rundenzeit. Die jeweils Besten treten anschließend im Finale in mehreren Kategorien gegeneinander an, um das teuflischste Racingteam Deutschlands zu ermitteln - diesem winkt ein VIP-Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans.



Sophia Thomalla begibt sich dabei auf für sie gewohntes Terrain: "Mit zu schnell fahren kenne ich mich aus - dass ich mich dann bei "Devil's Race" sofort wohl gefühlt habe war klar..." Das es mehr als nur Geschwindigkeit braucht, weiß Johannes Stuck: "Schnell fahren schön und gut - hilft nur nichts, wenn man statt über die Ziellinie in das erstbeste Hindernis brettert."



Auf dem härtesten Parcours im deutschen TV machen den Fahrern nicht nur Schlaglöcher und Schlammgruben das Leben schwer, sondern auch pendelnde Abrissbirnen, Sprungschanzen und Balancekonstruktionen. Wer hier gewinnen will, der braucht ein schnelles Auto, technisches Know-how und Geschicklichkeit. Um ihre Vehikel mit belastbaren Stoßdämpfern, Stahlblechen und Sicherheitstanks geländetauglich zu machen, steht den Kandidaten in einem vorgegebenen Zeitfenster ein fixes Budget zur Verfügung.



"Devil's Race": sechs Folgen insgesamt, ab 11. September 2018, immer dienstags um 21:15 Uhr inklusive dem großen Finale am 16. Oktober auf DMAX.



