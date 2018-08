Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag stehen die endgültigen Verbraucherpreise der Eurozone im Kalender, so die Analysten der Helaba.Die Schnellschätzungen der Gesamt- und der Kerninflationsrate hätten bei +2,1% bzw. +1,1% gelegen. Revisionen würden nicht erwartet und so sei auch nicht von einem marktbewegenden Einfluss auszugehen. Die mittelfristige Perspektive für die Preisentwicklung sei indes wichtig für die geldpolitische Ausrichtung der Europäischen Zentralbank. Akuter Handlungsdruck lasse sich somit nicht ablesen und daher werde die EZB bis auf weiteres an ihrem Plan festhalten, das QE bis zum Jahresende auslaufen zu lassen und frühestens nach dem Sommer 2019 die Zinsen zu erhöhen. ...

