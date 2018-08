Flache Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten DE30 könnte weiter von Unterstützung abprallen Bayer (BAYN.DE) steigt, da Verteidigung gegen US-Klagen verstärkt wird

Trotz der gestrigen beeindruckenden Kursgewinne an der Wall Street scheinen die europäischen Anleger weniger optimistisch zu sein, da die großen Aktienindizes nicht weit von ihren letzten Schlusskursen eröffnet haben. Beachten Sie, dass der Shanghai Composite am Freitag um 1,3% nachgab. Dies könnten zu einem gewissen Grad auf die neuen Nachrichten aus den USA zurückzuführen sein. Die US-Regierung sei bereit Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die nach dem 4. November weiterhin iranisches Rohöl kaufen. Darüber hinaus ist am Devisenmarkt wieder eine höhere Risikobereitschaft zu beobachten. Auch der Goldpreis steigt wieder, doch erinnern wir uns an die umgekehrte Korrelation mit dem USD trotz erhöhter Risiken in Bezug auf die Türkei und Italien.

Der Abpraller beim ...

