Gold unter Druck, Minenaktien abgestürzt. Wie geht es weiter an den Rohstoffmärkten? Wo sind die Wendepunkte? Worauf kommt es an? Viele Anleger sind in den vergangenen Tagen von deutlichen Kursverlusten überrascht worden. Höchste Zeit also, die Flinte ins Korn zu werfen? Oder eher eine Chance? "Der Goldmarkt seit 2013 ist sicherlich einer der schmerzhaftesten Märkte in den vergangenen 25 Jahren", sagt Markus Bußler. Sicherlich haben Anleger auch durch den Niedergang des Neuen Marktes, die Lehman-Pleite oder auch die Euro-Krise Geld verloren. Doch die Ereignisse seien vergleichsweise schnell verarbeitet worden, während der Goldmarkt sich mittlerweile seit fünf Jahren zäh dahinschleppt. Im Mittelpunkt der Sendung steht dieses Mal der Goldchart und der GDX. Wo liegen die potenziellen Wendepunkte? Bekommen wir womöglich eine V-förmige Erholung oder muss man mit einer eher komplexen Bodenbildung rechnen, wie sie auch 2015 stattgefunden hat? Eine Einschätzung erfahren Sie in der Sendung, die Sie gleich hier ansehen können. Testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: www.goldfolio.de.