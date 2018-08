Die Baader Bank hat Henkel nach der Telefonkonferenz des Konsumgüterherstellers zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wegen vorteilhafter Basiseffekte verglichen mit dem Vorjahr könnte die Dynamik in den kommenden Quartalen anziehen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte änderte an seinen Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie kaum etwas - ungünstige Währungseffekte und etwas höheres organisches Wachstum höben einander auf./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-08-17/12:32

ISIN: DE0006048432