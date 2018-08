Liberum Capital hat Glencore von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber auf 300 Pence belassen. Die schlechte Stimmung für die Aktie des Rohstoffhändlers und die Kursverluste seien losgelöst von der fundamentalen Lage, schreibt Analyst Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Zwar könnte sich die Lage bei einem sich ausweitenden Handelsstreit und angesichts der Ermittlungen der US-Justiz weiter eintrüben, doch die Rohstoffnachfrage in China sei stark./mf/tih

Datum der Analyse: 17.08.2018

ISIN JE00B4T3BW64

AXC0092 2018-08-17/12:35