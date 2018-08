Das Sparen ist fest in der deutschen Mentalität verankert. Dabei dominieren bei der Bevölkerung jedoch die kurzfristigen Sparziele und die Altersvorsorge wird von vielen unterschätzt. Gerade in den Zeiten der alternden Bevölkerung, ist diese besonders wichtig. Wer das nötige Kapital für die Rente ansparen will, kommt um den Kapitalmarkt kaum herum. Aber auch hier gilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...