Berlin (ots) -



- Neu-Kreditvolumen von Ratenkrediten stieg in Q2 2018 im Vergleich zu Q2 2017 um 4,5 Prozent auf 27,47 Milliarden Euro - Zinsunterschiede sind gegenüber Vorjahresquartal im Schnitt um 0,44 Prozentpunkte gestiegen - Der Durchschnitts-Ratenkredit war in Q2 im Internet 37 Prozent günstiger als im Bundesdurchschnitt



Verbraucher in Deutschland leihen sich immer mehr Geld. Im zweiten Quartal 2018 waren es 27,47 Milliarden Euro. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die dafür fälligen Zinsen unterscheiden sich immer stärker: Wer seinen Ratenkredit im zweiten Quartal im Internet abschloss, zahlte im Schnitt 2,11 Prozentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Zinsunterschied im Schnitt um 0,44 Prozentpunkte gestiegen. Hätten im zweiten Quartal alle Kreditnehmer ihren Kredit im Internet abgeschlossen, hätten sie insgesamt 765 Millionen Euro sparen können. Das zeigen Daten der Bundesbank, Schufa und des Kreditportals smava.



"Das Risiko, zu viel für einen Kredit zu zahlen, steigt. Immer mehr Verbraucher erkennen, dass ihre Bank das Risiko nicht minimiert. Denn in der Beratung findet in der Regel kein Zinsvergleich zwischen Krediten verschiedener Banken statt", erklärt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava. "Früher mussten Kreditnehmer damit leben - heute nicht mehr. Sie nutzen Kreditportale statt Banken, um den günstigsten Kredit zu finden und abzuschließen."



Steigende Zinsunterschiede: Online-Kredite werden immer günstiger



Die größer werdenden Zinsunterschiede bei Ratenkrediten sind in erster Linie auf immer weiter sinkende Zinsen von im Internet abgeschlossenen Krediten zurückzuführen. Deren effektiver Jahreszins lag im zweiten Quartal im Schnitt bei 3,69 Prozent. Das sind 0,46 Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Daten des Kreditportals smava. Demgegenüber blieben die Zinsen im Bundesdurchschnitt laut Bundesbank nahezu konstant: In Q2 2017 lagen sie bei 5,82 Prozent, in Q2 2018 waren es 5,80 Prozent. Verbraucher sind deshalb gut beraten, ihre Kredite im Internet abzuschließen.



692 Euro statt 1092 Euro: Online-Kreditabschluss spart 37 Prozent



Der Durchschnitts-Ratenkredit beläuft sich nach Informationen der Schufa auf 9.367,40 Euro und eine Laufzeit von 46,8 Monaten. Im Bundesdurchschnitt kostete er im zweiten Quartal 2018 im Schnitt 1091,75 Euro an Zinsen. Wer denselben Kredit im Internet abschloss, zahlte im Schnitt 692,42 Euro an Zinsen. Das ist ein Preisunterschied von 399,33 Euro (36,58 %) pro Kredit. Rechnet man den Preisunterschied pro Kredit hoch auf alle laut Schufa im zweiten Quartal neu abgeschlossenen Ratenkredite (1,9 Mio.), dann wird deutlich: Das Sparpotenzial lag im zweiten Quartal bei 765 Millionen Euro.



Gang in Online-Filiale reicht nicht: sparen lässt sich nur mit bankübergreifendem Kreditvergleich



"Immer mehr Verbrauchern wird klar: Im Internet bekomme ich die gleiche oder sogar eine bessere Leistung zu günstigeren Konditionen. Ich profitiere also vom Kreditabschluss im Internet. Wer allerdings nur in die Internet-Filiale seiner Bank geht, wird trotzdem sehr wahrscheinlich zu viel zahlen", sagt Artopé. Banken sind in der Regel auf den Vertrieb ihrer eigenen Kreditprodukte fokussiert. Ein Vergleich mehrerer Banken ist deshalb sehr lohnend.



Datenquellen zur Berechnung der Zins- und Kostenunterschiede



- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 01.08.2018); Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE / Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte insgesamt - smava GmbH: alle über das Kreditportal smava.de im Zeitraum abgeschlossenen Ratenkredite (Stand: 01.08.2018) - SCHUFA Holding AG: Kredit Kompass (Ausgaben 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); Mittelwerte für die Jahre 2013 - 2017



Über smava



Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählen und direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava mehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/presse.



OTS: smava GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65820.rss2



Pressekontakt: markengold PR GmbH Kristina Weidl +49(0)30 21915960 smava.de@markengold.de