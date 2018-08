Frankfurt am Main (ots) - MAX ist der Wettbewerb für das Zeitalter des integrierten Marketings über alle Kanäle hinweg - egal, ob online, offline oder crosschannel: Beim MAX dreht sich alles um den individuellen Dialog! 26 Dialogmarketingarbeiten haben es aus allen Einreichungen auf die Shortliste geschafft. Sie wurden von einer Expertenjury nach den Kriterien Kreativität und Effizienz beurteilt und haben sich für die Teilnahme an einem öffentlichen Online-Voting qualifiziert.



Das Besondere am MAX ist, dass jeder mit einer gültigen E-Mailadresse über diese besten Dialogarbeiten des Jahres beim Online-Voting abstimmen darf und dadurch einen direkten Einfluss auf die Platzierung der Arbeiten nehmen kann. Es können maximal drei Arbeiten ausgewählt werden. Um das Voting abzuschließen, muss der Verifizierungs-Link in der Bestätigungs-E-Mail angeklickt werden. Erst dann wird die Stimme gezählt.



Die Preisverleihung des MAX findet am 21. September 2018 in Berlin statt. Tickets zur Preisverleihung sind ab sofort erhältlich unter www.max-award.de/tickets.



Zum Online-Voting: https://bit.ly/2Bkq8Sl



