Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Die Ernennung von Benjamin Smith zum neuen Unternehmenschef sei zu begrüßen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Smith habe bereits Erfahrungen in Verhandlungen mit Gewerkschaften gesammelt. Auch politisch sei die Wahl eines externen, zweisprachigen Kandidaten klug./mf/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-08-17/12:37

ISIN: FR0000031122