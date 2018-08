Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Sell" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Entscheidung für Benjamin Smith als neuem Unternehmenschef sei eine gute Wahl, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe abzuwarten, ob Smith den Widerstand der französischen Gewerkschaften brechen könne, an dem seine beiden Vorgänger gescheitert seien./mf/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-17/12:38

ISIN: FR0000031122