Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.29 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.840,50 -0,15% +4,64% Euro-Stoxx-50 3.369,84 -0,23% -3,83% Stoxx-50 3.060,02 -0,10% -3,71% DAX 12.192,75 -0,36% -5,61% FTSE 7.546,93 -0,13% -2,47% CAC 5.339,81 -0,17% +0,51% Nikkei-225 22.270,38 +0,35% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,73 +22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,73 65,46 +0,4% 0,27 +11,3% Brent/ICE 71,95 71,43 +0,7% 0,52 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.176,76 1.174,19 +0,2% +2,58 -9,7% Silber (Spot) 14,66 14,66 -0,0% -0,00 -13,5% Platin (Spot) 776,80 779,75 -0,4% -2,95 -16,4% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,4% -0,01 -21,9%

Der Goldpreis zeigt sich mit einem leichten Plus und setzt damit die positive Vortagestendenz fort. Die wichtige Marke von 1.200 Dollar ist aber weiterhin nicht in Reichweite. Tendenziell belastend sind der feste Dollar und anziehende Zinsen. Das Edelmetall wird zudem kaum mehr als sicherer Hafen angesteuert. Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung ebenfalls fort.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen dürfte die Wall Street zum Wochenausklang mit einem leichten Minus in den Handel starten. Weiter belasten die Türkei-Krise und der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hier gibt es neue verbale Drohungen. US-Präsident Donald Trump hat in Richtung Türkei betont, sein Land werde sich nicht unter Druck setzen lassen. Zuvor hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht, sollte der inhaftierte US-Pastor nicht bald freikommen. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Allerdings hatten zuletzt gute Daten den Markt kaum bewegt, da diese lediglich als Bestätigung für die gute Verfassung der US-Konjunktur gesehen wurden. Die Aktie von Applied Materials verliert vorbörslich deutlich. Der Chipausrüster hat im dritten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet, mit dem Ausblick für das laufende Quartal die Investoren aber enttäuscht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 97,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit kleinen Verlusten zeigen sich die europäischen Börsen am Freitagmittag. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, auch die auslaufende Berichtssaison liefert kaum noch Impulse. Übergeordnet belasten weiterhin die protektionistische Handelspolitik der USA und der Handelskonflikt mit China das Sentiment. Auch die Türkei-Krise ist noch lange nicht überwunden. Die Landeswährung Lira legt nach der Erholung der vergangenen Tage wieder den Rückwärtsgang ein. Die türkischen Behörden haben nach Einschätzung von Analysten nach wie vor keine glaubhaften Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira ergriffen. Als "Sentiment-Negativ" für ASML (minus 1,2 Prozent) oder auch Infineon (minus 1,7 Prozent) stufen Marktteilnehmer den schwachen Ausblick von Applied Materials für das vierte Quartal ein. Nach guten Zahlen zum zweiten Quartal legen A.P. Moeller-Maersk deutlich zu. Das Unternehmen kündigte ferner an, die Sparte Maersk Drilling im kommenden Jahr an die Börse zu bringen. In Mailand erholen sich die Aktien des Autobahnbetreibers Atlantia um 4 Prozent, nachdem sie am Donnerstag um über 20 Prozent eingebrochen waren, belastet von Befürchtungen, dem Unternehmen könnte die Konzession zum Betrieb von Autobahnen entzogen werden. Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini sagte jedoch dem Corriere della Sera am späten Donnerstag, dass "dies nicht der richtige Zeitpunkt ist", um über den Entzug von Genehmigungen zu sprechen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 18.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1384 +0,07% 1,1380 1,1376 -5,3% EUR/JPY 125,86 -0,26% 126,20 126,31 -7,0% EUR/CHF 1,1349 +0,09% 1,1346 1,1333 -3,1% EUR/GBP 0,8956 +0,12% 0,8944 0,8947 +0,7% USD/JPY 110,53 -0,37% 110,89 111,02 -1,9% GBP/USD 1,2712 -0,04% 1,2723 1,2715 -5,9% Bitcoin BTC/USD 6.521,11 +3,4% 6.464,81 6.414,28 -52,3%

Die türkische Lira gibt nach der Erholung der vergangenen Tage wieder deutlicher gegenüber dem Dollar nach. Die Behörden haben nach Einschätzung von Analysten nach wie vor keine glaubhaften Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira ergriffen. Das türkische Finanzministerium hat am Freitag lediglich versichert, dass die geplanten Maßnahmen für die heimischen Banken und den Einzelhandel in die Tat umgesetzt würden. Die Kreditkanäle würden offengehalten. Nach Einschätzung von Analysten sind allerdings Zinserhöhungen nötig. Der Dollar steigt daraufhin wieder über 6,00 Lira von Kursen um 5,85 Lira vor der Mitteilung des Ministeriums.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einer volatilen Börsenwoche mit Abgaben haben sich die Handelsplätze in Asien am Freitag zur Abwechslung mehrheitlich im Plus präsentiert - die Ausnahme bildete China. Die positive Marktreaktion in Europa und den USA auf die Stabilisierung in der Türkei-Krise, nachdem das Emirat Katar der Türkei mit Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zur Seite gesprungen war, und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit hellten auch die Stimmung an den asiatischen Börsen auf. Allerdings sprachen Händler lediglich von einem Durchschnaufen, die beiden Krisen seien keineswegs ausgestanden. In China zeigte sich weiter der negative Einfluss des Handelskonflikts mit den USA. Zuletzt hatten Wirtschaftsdaten immer wieder eine spürbare Verlangsamung des Wachstums gezeigt. Aktuelle Daten offenbarten zudem, dass neben Südafrika China den Löwenanteil bei aus Schwellenländern abgezogenem Kapital im Zuge der Türkeikrise zu schultern hatte. Unter den Einzelwerten erholten sich Tencent in Hongkong nach ihrer fünftägigen Talfahrt um 3,6 Prozent. Der Wochenverlust betrug aber noch immer rund 10 Prozent. Der Technologieriese hatte schwache Geschäftszahlen vorgelegt und kämpft zudem mit Rückschlägen in der Videospielesparte.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss kaum verändert. Wie es mit der Entwicklung bei den Spreads weitergeht, wird von den Schlagzeilen abhängen. Doch selbst wenn die Ruhe andauert, ist es nach Einschätzung der Credit-Strategen der Commerzbank für eine Entwarnung noch zu früh. Und auch wenn der jüngste Abverkauf dazu beitragen habe, in den Emerging Markets die Spreu vom Weizen zu trennen, dürften die jüngsten Bewegungen die Credits im Euroraum kaum wieder auf breiter Front attraktiv machen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen-Konzern steigert Absatz im Juli um 10,6 Prozent

Der Volkswagen-Konzern hat im Juli 2018 mit 908.200 Fahrzeugen weltweit 10,6 Prozent mehr ausgeliefert. Besonders gut lief es für Volkswagen dabei erneut in Europa: Hier übergab der Konzern mit 408.300 Fahrzeugen nahezu ein Viertel mehr als im Vorjahr an die Kundschaft. Davon entfielen 134.800 Fahrzeuge (plus 38,3 Prozent) auf den Heimatmarkt Deutschland.

Australien bestellt bei Rheinmetall Radpanzer für über 2 Mrd Euro

Rheinmetall hat einen Rüstungsauftrag von Australien im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro erhalten. Der Konzern liefert 221 Radpanzer des Typs Boxer im Gesamtwert von 3,3 Milliarden australischen Dollar, umgerechnet gut 2,1 Milliarden Euro. Die Auslieferung der 8x8 Allradfahrzeuge soll von 2019 bis 2026 erfolgen, wie die Rheinmetall AG mitteilte.

Aufzughersteller Schindler wächst und hebt die Umsatzprognose an

Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller Schindler hat sowohl den operativen Gewinn als auch den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 deutlich gesteigert. Eine Steuerrückzahlung von 55 Millionen Schweizer Franken trieb das Ergebnis zusätzlich und führte dazu, dass der Nettogewinn um mehr als ein Viertel auf 308 Millionen Franken stieg. Ohne den Effekt, der auf ein Schiedsgerichtsurteil zurückgeht, wäre der Überschuss um 5 Prozent gestiegen.

Angry-Bird-Entwickler Rovio trotz Gewinneinbruch zuversichtlich

Die für das Handyspiel Angry Birds bekannte Rovio Entertainment hat im zweiten Quartal wegen geringerer Lizenzeinnahmen deutlich weniger verdient. Die Erwartungen der Analysten hat das finnische Unternehmen aber getoppt. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand. Im frühen Handel legt die Aktie um nahezu 4 Prozent zu.

Applied Materials enttäuscht mit Ausblick

Der Chipausrüster Applied Materials hat im dritten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet, mit dem Ausblick für das laufende Quartal die Investoren aber enttäuscht. Im nachbörslichen US-Handel verlor die Aktie daraufhin 4,7 Prozent an Wert.

Moeller-Maersk will Kosten senken - Bohrgeschäft soll an die Börse

