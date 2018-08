Bonn (ots) - Der Tag der humanitären Hilfe ist allen Menschen gewidmet ist, die weltweit Menschen in Not helfen. Ein Tag, an dem besonders jenen gedacht wird, die bei dieser Arbeit ihr Leben ließen. Im vergangenen Jahr bezahlten 179 humanitäre Helfer ihr Engagement mit dem Leben - 141 Hilfsmitarbeiter wurden gekidnappt.



Für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) allein sind 11.464 Menschen in 128 Ländern im Einsatz. "Unsere UNHCR-Kolleginnen und Kollegen helfen oft in Regionen, an denen nicht nur die Not, sondern auch die Gewalt am schlimmsten ist. Sie brauchen unsere Solidarität und Unterstützung ", so Peter Ruhenstroth-Bauer, der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UNHCR.43 Prozent der Mitarbeiter sind in Afrika tätig. 21 Prozent im Mittleren Osten und Nordafrika. 70 Prozent der Mitarbeiter kommen aus den Einsatzländern selbst. 157 verschiedenen Nationalitäten arbeiten zusammen mit dem einen Ziel: Flüchtlingen zu helfen."Die UNO-Flüchtlingshilfe appelliert, auch in Konflikten die Regeln des internationalen Rechts zu respektieren, um Notversorgung zu zulassen. Der Zugang zu Zivilisten muss stets gewährt werden, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion, Ethnie die Betroffenen angehören. Direkte Attacken auf humanitäre Helfer sind aufs Schärfste zu verurteilen", so Ruhenstroth-Bauer.



Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2017 waren 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und 134 Millionen Menschen, die auf Nothilfe angewiesen sind.



"Humanitäre Hilfe wäre ohne weltweite Unterstützung nicht möglich. Private Spender, Unternehmen und Organisationen machen es möglich, dass die lebensrettende Hilfe - Wasser, Lebensmittel, Zelte - schnell bei den Notleidenden ankommt", betont Ruhenstroth-Bauer.



Spendenkonto UNO-Flüchtlingshilfe Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33



OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63012 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63012.rss2



Pressekontakt: Peter Ruhenstroth-Bauer,Tel. 0228-90 90 86-10,prb@uno-fluechtlingshilfe.de