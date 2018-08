Zug - Das Immobilienunternehmen PSP Swiss Property hat im ersten Halbjahr 2018 den Gewinn gesteigert und auch bei der Vermietung Fortschritte gemacht. Der Ausblick auf das Gesamtjahr ist insbesondere mit Blick auf den Leerstand nach dem Verkauf einer Liegenschaft in Genf positiver.

Der Liegenschaftsertrag stieg um 1,7 Prozent auf 138,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Betriebsgewinn (Stufe EBITDA) legte unter Ausklammerung der Liegenschaftserfolge um 2,8 Prozent auf 117,7 Millionen zu und der entsprechende Reingewinn um 6,8 Prozent auf 85,6 Millionen. Insbesondere dank starker Vermietungserfolge in den Projekten stieg der Neubewertungserfolg deutlich an und vervielfachte sich mit 91,5 Millionen nach 17,7 Millionen im Vorjahr.

Leerstand sinkt weiter, Projekte im Plan

Der durchschnittliche Leerstand im Immobilienportfolio nahm im Vorjahresvergleich ab und lag am Bilanzstichtag bei 6,8 Prozent. Dies nach 8,5 Prozent per Ende März 2018 und 8,7 Prozent per Ende Juni 2017. Zudem sind laut Firmenangaben von den 2018 auslaufenden Mietverträgen bereits 87 Prozent erneuert worden. CEO Giacomo Balzarini gab sich zudem an einer Telefonkonferenz zuversichtlich, dass sich das Mietniveau über das gesamte Portfolio stabilisieren wird.

