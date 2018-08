Mainz (ots) - Königskinder stehen von Geburt an im Dienst für den Fortbestand von Monarchie und Macht. "ZDFzeit" nimmt am Dienstag, 21. August 2018, 20.15 Uhr, in "Royale Kindheit - Prinzen, Ponys, Paparazzi" fünf Herrscherfamilien in Europa und Japan in den Blick und geht den Fragen nach: Was heißt es wirklich, als Prinz oder Prinzessin aufzuwachsen - im Spannungsfeld von Privileg und Pflicht? Wie hat sich die höfische Kindererziehung im Lauf der Jahrhunderte verändert? Und wie viel Inszenierung und PR-Gedanken stecken im nach außen getragenen Familienidyll?



Längst haben die Königshäuser erkannt: Prinzen und Prinzessinnen sind das beste Mittel zur Imagepflege einer jeden Monarchie. Doch wie bereitet man den Nachwuchs auf das höfische Protokoll, auf Paraden und Paparazzi vor? In vielen europäischen Königshäusern verändert das Einheiraten von bürgerlichen Ehepartnern auch manche höfisch-kühlen Erziehungstraditionen. Waren zum Beispiel bei Kronprinzessin Victoria von Schweden in jungen Jahren Essstörungen und Depressionen die Reaktion auf den hohen Druck, den die Thronanwärterin auf sich lasten fühlte, will sie solche Erfahrungen ihren Kindern Estelle und Oscar ersparen. Gemeinsam mit ihrem bürgerlichen Ehemann Daniel setzt sie auf Bodenständigkeit, gemeinsame Zeit und Nähe im Familienalltag.



In Japan, wo Frauen auf dem Thron immer noch unvorstellbar sind, kam 2001 Prinzessin Aiko als einziges Kind des Kronprinzenpaares Naruhito und Masako zur Welt. Abgeschottet von der Außenwelt und im Korsett uralter Traditionen, wuchs das Mädchen zu einem Teenager mit gesundheitlichen Problemen heran. "Prinzessin ohne Lächeln", sagen die Japaner. Ein Anrecht auf den Thron hat sie nach derzeitiger Lage nicht.



Auch an den kommenden Dienstagen widmet sich "ZDFzeit" royalen Themen. Am Dienstag, 28. August 2018, 20.15 Uhr, geht es in "Royale Liebe" um "Märchen, Macht, Mätressen". Am Dienstag, 4. September 2018, 20.15 Uhr, heißt es: "Royale Skandale - Lügen, Laster, Leidenschaften".



