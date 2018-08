Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-08-17 / 12:57 *Union Bank AG lanciert als erste vollständig regulierte Bank eigene Security Tokens, gefolgt von Union Bank Payment Coins* *Die liechtensteinische Union Bank AG kündigt eine bahnbrechende Crypto Currency und Blockchain-Initiative an: Sie wird als erste voll lizenzierte Bank eigene Security Tokens herausgeben. Kurz darauf wird sie den von einer Fiat-Währung gesicherten Union Bank Payment Coin lancieren.* *Vaduz (Liechtenstein), 17. August 2018 - *Die liechtensteinische Union Bank AG (www.unionbankag.com) gab heute bekannt, dass sie - nach Abstimmung mit der liechtensteinischen Aufsichtsbehörde FMA - als weltweit erste vollkonzessionierte und regulierte Bank eigene Security Tokens herausgeben wird. Kurz darauf folgt der Union Bank Payment Coin - ein sogenannter 'Stablecoin', der vollständig von einer Fiat-Währung gestützt wird, zum Beispiel dem Schweizer Franken. Die Union Bank AG ist eine voll lizenzierte und regulierte Bank mit Sitz in Liechtenstein. Sie arbeitet vorwiegend für Firmenkunden aus der DACH-Region und dem Mittleren Osten. Beheimatet im Blockchain-freundlichen Umfeld Liechtensteins unterstützt sie bereits heute ICOs und Kunden aus der Cryptocurrency- und Blockchain-Branche. Durch ihre Zusammenarbeit mit Crypto-Brokern und Crypto-Beratern ermöglicht die Union Bank AG einen effizienten und transparenten Austausch zwischen Crypto- und Fiat-Währungen. Dank ihrer ausgewiesenen Erfahrung im internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr, und bestens vertraut mit der Unterstützung von Crypto- und Blockchain-Unternehmen, ist die Union Bank in der Lage, innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die ihren wichtigsten Kundensegmenten deutliche Wettbewerbsvorteile verschaffen können. Durch die heute angekündigten Massnahmen wird die Union Bank AG ihre bestehenden Dienstleistungen und Angebote erweitern und verbessern und die ersten Schritte unternehmen, um sich als Full-Service-Blockchain-Investmentbank zu positionieren. Die Vorteile der Blockchain sollen zudem vollständig in die Prozesse und Technologien der Bank eingebunden werden. Die Union Bank AG wird bei dieser Initiative mit der Verum Capital AG zusammenarbeiten, einer führenden, in der Schweiz ansässigen Blockchain Boutique. Die Union Bank AG wird sich in Zukunft als Anbieterin von Crypto- und Blockchain-Lösungen aus einer Hand etablieren, welche die neue Welt der Blockchain-Technologie und Crypto-Assets mit dem Best-Practice-Approach des traditionellen Bankings zusammenführt. M.H. Dastmaltchi, Vorsitzender des Verwaltungsrates, sagt dazu: «Unser Ziel ist es, die erste Blockchain-Investmentbank der Welt zu werden und mit konkreten Lösungen unseren Kunden und Intermediären dabei zu helfen, effizienter zu werden, die Kostenbasis zu reduzieren und neue Ertragsmöglichkeiten zu eröffnen. Als voll lizenzierte und regulierte Bank sind wir in der Lage, alle Vorteile des traditionellen Bankwesens mit den Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zu verbinden. Und unser durch eine Fiat-Währung abgesicherter Union Bank Payment Coin hat das Potenzial, als disruptiver Katalysator den internationalen Handel und internationale Crossborder-Transaktionen neu zu gestalten. Unsere Initiative ist eine Investition in die Zukunft und ein wichtiger Schritt zur weltweit führenden Blockchain-Investmentbank.» *Kontakt:* Union Bank AG Austrasse 46 Postfach 1535 9490 Vaduz, Liechtenstein blockchain@unionbankag.com *Über die Union Bank AG* Bei der Union Bank verbinden wir das solide Fundament einer Bank mit der agilen Mentalität eines Start-ups. So schaffen wir Vertrauen, schaffen Partnerschaften und bieten unseren Kunden ein kreatives Bankerlebnis. Wir leben diese Werte, weil sie uns helfen, für unsere Kunden über Herausforderungen, Grenzen und den Status quo hinauszugehen. Unsere Kultur und unsere Werte sind das Sprungbrett, von dem aus wir diese Anlage-, Handels- und Banklösungen anbieten und immer wieder neue Wege finden, um unsere Kunden besser zu bedienen. *Rechtliche Information* Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die darin enthaltenen Informationen und Aussagen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Nutzung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder Ausführung etwelcher anderer Transaktionen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten natürlicherweise in sich selber Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeine als auch spezifische, und es besteht das Risiko, dass Vorhersagen, Prognosen und andere Ergebnisse, die durch zukunftsgerichtete Aussagen beschrieben oder impliziert werden, nicht erreicht werden können. 