Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern früh dürften sich viele Händler verwundert die Augen gerieben haben. Denn der Euro zeitigte bereits bis dahin den bislang höchsten Tagesgewinn seit knapp vier Wochen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Tatsächlich habe China einerseits angekündigt, es werde Ende August eine Delegation in die USA schicken, um Handelsgespräche zu führen. ...

