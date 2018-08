Bonn (ots) - Sie waren mutig, sie haben sich aufgelehnt, sie wollten ihre Welt um jeden Preis verändern. Einige haben den Einsatz für die Freiheit mit ihrem Leben bezahlt. Die Tschechen, die 1968 in Prag die kommunistische Führung herausforderten und den Prager Frühling einläuteten.



Jan Poukar kennt all das nur von Bildern und aus dem Geschichtsunterricht. Und dennoch hat der 32-jährige Grafikdesigner eigens eine Bürgerinitiative gegründet, um den Geist von damals am Leben zu erhalten. Sein Ziel: Jan Palach, dem Märtyrer des Prager Frühlings, ein Denkmal in dessen Geburtshaus zu setzen. Dem Studenten, der sich nach der Niederschlagung des Aufstands selbst opferte, um aufzurütteln. Doch der 50. Jahrestag naht und die Bauarbeiten haben noch nicht einmal begonnen.



Wie gehen die Tschechen heute mit dem Vermächtnis des Prager Frühlings und den Idealen von einst um?



