Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum weiter über der EZB-Zielmarke

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juli leicht zugenommen und liegt damit weiter über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die jährliche Inflationsrate kletterte auf 2,1 von 2,0 im Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Meldung vom 31. Juli. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflation von knapp 2 Prozent an.

Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss im Juni stabil bei 24 Mrd Euro

Die Eurozone hat im Juni einen stabilen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) lag der saisonbereinigte Leistungsbilanzüberschuss wie schon im Mai bei 24 Milliarden Euro. Der Überschuss im Güterhandel betrug 23 (Vormonat: 22) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 196 (192) Milliarden Euro zulegten und die Einfuhren auf 173 (170) Milliarden Euro.

USA drohen China wegen iranischen Ölkäufen

Der neue US-Sonderbeauftragte für den Iran hat erklärt, dass die US-Regierung bereit ist, Sanktionen gegen alle Länder zu verhängen, die nach dem November Öl aus dem Iran kaufen, einschließlich China, dem führenden Importeur von iranischem Rohöl. Brian Hook, der als Sonderbeauftragter und Leiter einer neuen Iran Action Group im Außenministerium ernannt wurde, sagte auch, die USA würden auf Sanktionen gegen Länder verzichten, die Anstrengungen unternommen haben, ihre iranischen Ölkäufe zu reduzieren.

Trump: USA lassen sich von Türkei im Streit um Pastor nicht unter Druck setzen

Im Streit um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson hat US-Präsident Donald Trump betont, sein Land werde sich nicht unter Druck setzen lassen. "Wir werden nichts für die Freilassung eines unschuldigen Mannes bezahlen", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Den evangelikalen Pastor bezeichnete er als "Geisel" Ankaras.

Türkei kündigt Reaktion auf mögliche weitere US-Strafmaßnahmen an

Nach der Drohung der USA mit weiteren Strafmaßnahmen im Streit um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson will die Regierung in Ankara neue Sanktionen nicht unbeantwortet lassen. Die Türkei habe bereits im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO auf die bisherigen Strafmaßnahmen reagiert, sagte Handelsminister Ruhsar Pekcan, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. "Und wir werden das fortsetzen", fügte er hinzu.

Türkei kündigt Hilfspaket für Unternehmen an

Das türkische Finanzministerium hat ein neues Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Unternehmen angekündigt, um die Folgen der jüngsten Währungskrise abzufedern. "Die Kreditkanäle werden offen gehalten", erklärte das Ministerium in einer Mitteilung. Es werde weiterhin Flexibilität in Bezug auf Laufzeiten und Preise geben, um den Cashflow der Unternehmen sicherzustellen.

Heil stellt Bedingungen für stärkere Absenkung des Arbeitslosenbeitrags

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist grundsätzlich bereit, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung deutlicher zu senken als bisher geplant, stellt dafür aber Bedingungen. "Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte gesenkt wird", sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn wir bei der Qualifizierung und dem Schutz bei Arbeitslosigkeit zu guten Lösungen kommen, bin ich bereit, ein Stück darüber hinauszugehen."

Platzeck erwartet von Merkel-Putin-Treffen Fortschritt bei Nordstream 2

Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck (SPD), rechnet für das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag mit Fortschritten bei den Bedingungen für die umstrittene Gaspipeline Nordstream 2. Er glaube, "dass wir da morgen einen erheblichen Schritt nach vorne erleben werden", sagte Platzeck im ZDF-Morgenmagazin.

Berlin schließt Flüchtlingsabkommen mit Griechenland

Die Bundesregierung hat sich nach Angaben des Innenministeriums mit Griechenland auf ein Flüchtlingsrückführungsabkommen verständigt. "Wir haben uns geeinigt mit Griechenland", gab eine Sprecherin des Ministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Die Einigung sei zwischen den Innenministerien beider Länder erfolgt. "Der Abschluss steht unmittelbar bevor", betonte die Sprecherin. Es fehle noch ein letzter Briefwechsel. "Aber wir haben uns geeinigt."

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan BIP 2Q revidiert +3,30% gg Vorjahr (vorläufig: +3,29%)

Taiwan BIP-Prognose 2018 +2,69% nach +2,60%

Taiwan BIP-Prognose 2018 +2,69% nach +2,60%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.