Elektrostatische Entladungen kennt im Grunde jeder: Geht man bei trockener Luft über einen Teppich, kann man beim Berühren der Türklinke einen elektrischen Schlag bekommen. Was für den Menschen meist nur unangenehm ist, kann bei elektronischen Baugruppen bis zum Totalschaden führen oder die Netzwerk- und Feldbuskommunikation stören.

EMV-Störungen

Ein Beispiel aus der Troubleshooting-Praxis von IVG Göhringer zeigt, dass die elektrostatische Aufladung auch an Stellen entstehen kann, die man als Instandhalter als letztes im Verdacht hat. Aber der Reihe nach: Ein Kunde rief IVG Göhringer zu einer Anlage, die Kunststofffolien für Nahrungsmittelverpackungen verkleben sollte, jedoch durch häufige Störungen in der Profibus-Kommunikation aufgefallen war. Nach der ersten Untersuchung des Bussystems wurden einige Installationsfehler beseitigt, so schalteten die Techniker die Busabschluss-Widerstände richtig und kürzten die Segmente auf zulässige Längen. Wider Erwarten lief die Anlage danach nicht störungsfrei, stattdessen wurde messtechnisch eine Vielzahl von EMV-Störungen erfasst. Durch die vielen Metallwalzen und der schnell laufenden Kunststofffolie lag nahe, dass es in einer bestimmten Situation zu einer elektrostatischen Entladung kommen muss.

Lokalisierung der elektrostatischen Aufladung

Um solche Entladungen aufzuspüren, hat IVG Göhringer den Quick Tester ESD-QT 16 entwickelt. Das batteriebetriebene Diagnosegerät erkennt die Magnetfelder, die durch die Entladeströme entstehen, und signalisiert die Störimpulse über eine LED und akustisch über eine Sirene. Der Tester und die Sirene arbeiten mit einer Batterie und können daher mit den Transportkisten oder zusammen mit dem Material durch die Anlage fahren, um Problemstellen zu lokalisieren. Über den potenzialfreien Relaisausgang kann das Gerät auftretende Störimpulse über eine Hupe und eine Leuchte signalisieren. "In solchen Fällen bleibt nichts anderes übrig, als die gesamte Anlage mit dem Quicktester abzugehen", berichtet Hans-Ludwig Göhringer, Geschäftsführer von IVG Göhringer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...