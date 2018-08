Wie erwartet kam es am Donnerstag an den US-Märkten zu teils kräftigen Kursgewinnen. Dabei zog der Dow Jones Industrial um ein Prozent an und notiert damit wieder oberhalb seiner 21-Tagelinie und über der 25.500er-Marke. Die freundliche Stimmung könnte sich in die kommende Woche übertragen. Die mittel- bis langfristigen Aussichten stimmen positiv.

