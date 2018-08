Exakt wie von uns erwartet verliert die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) weiter massiv an Boden in den letzten Tagen. Die Schock-Meldung vom Montag, derzufolge Bayer per US-Gerichtsurteil 290 Millionen US$ an einen durch glyphosathaltige Produkte an Krebs erkrankten Ex-Hausmeister zahlen muss, dürfte für anhaltende Kursturbulenzen sorgen.

Seit Bekanntgabe des Gerichtsurteils hat die Bayer-Aktie bereits 12,9 Milliarden Euro an Börsenwert eingebüßt. Ausgerechnet jetzt droht neuer Ärger. Abgesehen von tausenden weiteren laufenden und drohenden Glyphosat-Klagen, mit denen sich der DAX-Konzern konfrontiert sieht, wollen nun die Saatgut-Konkurrenten Beck's Hybrids und Stine Seed den Einsatz von Monsantos Unkrautvernichtungsmittel ...

