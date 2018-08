Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das zweite Quartal von 43 auf 44 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Veronika Dubajova bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie neben den Resultaten auch aktuelle Währungsentwicklungen und den jüngsten Nachrichtenfluss zum niederländischen Hersteller von Gesundheitstechnik in ihre Schätzungen ein./tih/ajx Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-08-17/14:19

ISIN: NL0000009538