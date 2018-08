Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds auf "Sell" mit einem Kursziel von 56 Pence belassen. Analyst Martin Leitgeb bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die aktuellen Marktentwicklungen im Bankensektor in sein Bewertungsmodell für die Briten mit ein. Bedeutende Änderungen hätten sich dabei aber keine ergeben./tih/ajx Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-08-17/14:21

ISIN: GB0008706128