Die türkische Lira verliert schnell an Wert, Anleger sind besorgt. Der Schwellenländer-Aktienmanager Michael Altintzoglou hält die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und für Schwellenländerinvestments aber für begrenzt.

WirtschaftsWoche: Erwarten Sie, dass der türkische Premierminister Erdogan seinen Stolz mal vergisst und Investoren entgegenkommt? Michael Altintzoglou: Eher nein. Er müsste jetzt zulassen, dass die Zentralbank die Zinsen deutlich anhebt - oder Gesprächsbereitschaft mit dem Internationalen Währungsfonds signalisieren. Doch alle Maßnahmen würden die türkische Wirtschaft zu einem langwierigen und schmerzhaften Anpassungsprozess zwingen. Die Türkei müsste das machen, was Argentinien vorgemacht hat. In der vergangenen Woche stiegen dort die Zinsen von 40 auf 45 Prozent, Argentinien hat sich mit dem Internationalen Währungsfonds arrangiert. Aber Erdogan sagt, dass hohe Zinsen zu Inflation führen. Er verteufelt alle volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und hängt Verschwörungstheorien an. Den IWF wird er wohl nicht ins Boot holen. Aus der prekären Situation gibt es kaum einen Ausweg.

Es würde zu ihm passen, internationale Investoren durch Kapitalverkehrskontrollen in die Schranken zu weisen. Wenn sie nicht mehr flüchten könnten, hätte er die Lira gerettet?Mit solchen Maßnahmen sperrt man nicht nur Anleihe- und Aktienanleger ein, sondern bekommt auch kein Geld mehr von ausländischen Direktinvestoren. Denn die Unternehmen müssten fürchten, dass auch ihre Investitionen eingefroren werden. Solche Maßnahmen führen zu einem weiteren Vertrauensverlust und rächen sich langfristig.

Haben Ihre Anleger keine Angst vor einem Flächenbrand in Schwellenländern? Nein. Sie sind besorgt, aber besonnen. Das Beruhigende aus Investorensicht ist, dass der Einfluss der Türkei auf die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzströme relativ begrenzt ist - trotz der 80 Millionen Einwohner. Die kurzfristigen Ausschläge an den Kapitalmärkten mögen hoch sein, der Einfluss auf die Realwirtschaft ...

