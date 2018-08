Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen, wobei alle Regionen und Geschäftsfelder zulegten. Unter dem Strich liess eine Steuerrückzahlung den Konzerngewinn überproportional anschwellen. Auch im Rest des Jahres soll sich der positive Trend fortsetzen, so dass Schindler die eigenen Erwartungen nach oben geschraubt hat.

Das Management zeigte sich zufrieden: "Wir haben ein breit abgestütztes und gut ausbalanciertes Wachstum erreicht und stärker zugelegt als der Gesamtmarkt", sagte Schindler-Chef Thomas Oetterli am Freitag an einer Telefonkonferenz. Insbesondere Grossprojekte und Aufträge von Schlüsselkunden machte er als Erfolgsfaktoren aus.

Leichter Rückenwind kam auch von der Währungsentwicklung. So verbesserten sich in der Berichtswährung Franken Auftragseingang und Umsatz nämlich um je rund 10 Prozent auf 5,87 bzw. 5,26 Milliarden, während das Wachstum in Lokalwährungen nur jeweils rund 8 Prozent betrug.

Profitabilität stabil

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT stieg ebenfalls um 10 Prozent auf 613 Millionen Franken und entsprechend blieb die Profitabilität gemessen an der Marge mit 11,7 Prozent stabil. Der Preisdruck und die höheren Materialkosten seien durch Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen kompensiert worden und die höheren Kosten mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben worden. "In zweiten Quartal ist das besser gelungen als zuvor", so der Schindler-Chef.

Deutlich fester, und zwar um knapp ein Viertel ...

