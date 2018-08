Berlin (ots) - "Das wirtschaftspolitische Umfeld ist für den deutsch-russischen Handel jüngst noch schwieriger geworden. Umso mehr begrüßen wir den bilateralen Dialog, der auf den verschiedenen Ebenen in den vergangenen Monaten stattgefunden hat. Denn nur im Dialog und einem Aufeinanderzugehen können die politischen Rahmenbedingungen wieder verbessert werden." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich des bevorstehenden Gesprächs zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.



"Dabei gehen Sicherheit und Stabilität mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung Hand in Hand. Dies muss auch ganz im Sinne der russischen Wirtschaft sein, denn von dem angekündigten Aufholprozess ist bislang nicht viel zu sehen.



Russland ist für Deutschland wirtschaftlich wie politisch, und darüber hinaus, ein wichtiger Partner, auf den wir nicht verzichten können - und auch nicht wollen. Viele Fragen von internationaler Bedeutung können wir gemeinsam und in enger Abstimmung besser voranbringen", so Bingmann abschließend.



24, Berlin, 17. August 2018



