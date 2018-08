Baden-Baden (ots) -



/90-minütiger Dokumentarfilm von Regina Schilling // Ausstrahlung am Sonntag, 26. August 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen



Auch heute ist Kulenkampff noch ein Straßenfeger - aufgrund des großen Zuschauerinteresses wird der Film "Kulenkampffs Schuhe" noch einmal gezeigt: Am Sonntag, 26. August um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, nach Ausstrahlung ist er sieben Tage lang in der SWR Mediathek verfügbar. Der Dokumentarfilm besteht vollständig aus Archivmaterial und zeigt Nachkriegsgeschichte auf überraschende, ungewöhnliche und berührende Art und Weise. Anhand von zahlreichen Showausschnitten aus den 60er und 70er Jahren, Interviews, privatem Super-8-Material, historischen Dokumenten und Fotos eröffnet sich eine neue Sicht auf das Unterhaltungsfernsehen der Bundesrepublik. Es war angetreten, eine ganze Nation von ihren Kriegstraumata zu therapieren, ein unverzichtbarer Ruhepol. Ein Film, der generationsübergreifend herausfinden möchte, wie die Deutschen wurden, was sie sind.



Kleine Fluchten aus dem Alltag



In den 60er und 70er Jahren bedeuteten goldene Zeiten Quoten von bis zu 80 Prozent. Die Familie saß am Samstagabend im Wohnzimmer, alle freuten sich auf "Einer wird gewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff oder die "Peter-Alexander-Show". Hans Joachim Kulenkampff und Peter Alexander waren die großen Fernsehhelden der Familie von Regisseurin Regina Schilling. Und natürlich, etwas später, Hans Rosenthal mit "Dalli Dalli". Die Quizshows verhießen leichte Unterhaltung, Entspannung, heile Welt. Entspannung hatte Schillings Vater nötig. Er arbeitete rund um die Uhr in seiner eigenen Drogerie. Eine Drogerie im Nachkriegsdeutschland? Kaum etwas wurde mehr gebraucht: aufräumen, Wunden heilen, reparieren, saubermachen, Schädlinge bekämpfen.



Vom Leben vor der Unterhaltung



Was sahen die Väter der Kinder, die da im Schlafanzug vor dem Fernseher saßen, in den Showmastern? Wussten sie, dass Kulenkampff sich an der Ostfront vier Zehen eigenhändig amputiert hatte? Fragten sie sich, ob Peter Alexander wohl auch bei der Hitlerjugend gewesen war? Bei der Wehrmacht, in Kriegsgefangenschaft? Wie die meisten jungen Männer dieser Generation? Hatten sie davon gehört, dass Hans Rosenthal jüdisch war, sich in den Kriegsjahren als Vollwaise in einer Berliner Laube versteckte und jeden Moment damit rechnen musste, deportiert zu werden? Die Showmaster gehörten wie Regina Schillings Vater einer sehr besonderen Generation an: Erst missbraucht vom Nationalsozialismus, dann eingespannt in das Hamsterrad der Nachkriegszeit, die von Traumatisierungen nichts wusste oder nichts wissen wollte.



Hinter der Fassade des Wirtschaftswunders Die Regisseurin Regina Schilling: "Die Vorstellung, dass sich unter Kulenkampffs eleganten Lederschuhen ein verkrüppelter Fuß verbarg, ließ mich nicht los. Dieses Bild erscheint mir eine Metapher zu sein für alle Erwachsenen, die in meiner Kindheit eine Rolle spielten. Sie alle verbargen etwas unter der schönen Fassade des Wirtschaftswunders. Als Kind konnte ich das nur spüren, nicht in Worte fassen."



Der Film



"Kulenkampffs Schuhe" ist eine Produktion von zero one im Auftrag des Südwestrundfunks in Koproduktion mit dem HR.



"Kulenkampffs Schuhe": Sonntag, 26. August 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen. Der Film ist nach Ausstrahlung für sieben Tage in der SWR Mediathek zu sehen: www.swrmediathek.de Die Erstausstrahlung war am 8. August um 22:30 Uhr im Ersten.



